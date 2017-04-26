У Миколаєва новий президент

У Миколаєві напередодні відбулися вибори президента баскетбольного клубу. За підсумками зборів новим керівником МБК «Миколаїв» обрано його віце-президента Миколу Боброва (генерал-майор Микола Бобров у 2011-2012 рр. очолював Управління СБУ в Миколаївській області - Sport.ua).

Кандидатуру Боброва запропонував на виборах президент Федерації баскетболу Миколаївської області Олександр Раєвський. У підсумку її підтримали 9 членів клубу з 14-ти. Новим віце-президентом МБК «Миколаїв» обрано депутата Миколаївської міськради Кирила Горбурова.

Нагадаємо, «Миколаїв» поточного сезону фінішував 7-м у регулярному чемпіонаті Суперліги. У чвертьфіналі плей-оф миколаївці поступилися чинному чемпіону «Хіміку».