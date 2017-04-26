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У Миколаєва новий президент

Новим керівником МБК «Миколаїв» обрано його віце-президента Миколу Боброва

  • 26.04.2017 16:34
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NikLife. Николай Бобров
© NikLife. Николай Бобров
У Миколаєві напередодні відбулися вибори президента баскетбольного клубу. За підсумками зборів новим керівником МБК «Миколаїв» обрано його віце-президента Миколу Боброва (генерал-майор Микола Бобров у 2011-2012 рр. очолював Управління СБУ в Миколаївській області - Sport.ua).
 
Кандидатуру Боброва запропонував на виборах президент Федерації баскетболу Миколаївської області Олександр Раєвський. У підсумку її підтримали 9 членів клубу з 14-ти. Новим віце-президентом МБК «Миколаїв» обрано депутата Миколаївської міськради Кирила Горбурова.
 
Нагадаємо, «Миколаїв» поточного сезону фінішував 7-м у регулярному чемпіонаті Суперліги. У чвертьфіналі плей-оф миколаївці поступилися чинному чемпіону «Хіміку».

Источник — Федерация баскетбола Украины

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