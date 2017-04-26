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Володимир КОНЕВ: «Спробуємо здивувати Будівельник»

Один із ключових гравців «Хіміка» - про матч фінальної серії Суперліги з «Будівельником»

  • 26.04.2017 19:00
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Один з ключових гравців «Хіміка» Володимир Конєв поділився своїми передчуттями від фінальної серії Суперліги. У ній «Хімік» зіграє з «Будівельником». Перші два матчі відбудуться у київському Палаці Спорту 30 квітня і 1 травня.

- У півфіналі «Будівельник» достатньо легко впорався з «Черкаськими Мавпами», а ви натужно, у п’яти матчах, здолали «Дніпро, встигли відновитися?
- Пауза між стадіями плей-оф достатньо велика. Ми вже встигли відпочити від півфінального суперництва. Тренуємося і посилено готуємося до «Будівельника». Не думаю, що чинник фізичної готовності позначиться на результатах. Емоційно теж відновилися. Не думаю, що Будівельник так вже просто здолав черкаські «Мавпи». У другій грі йому довелося докласти максимум зусиль, щоб витягти гру. Подивимося, хто у бронзовій серії буде сильнішим, але з Дніпром, напевно, усе ж таки трохи складніше грати, ніж з Черкасами.

- У регулярному чемпіонаті ви зустрічалися з «Будівельником» тричі, і лише на початку сезону, у жовтні здобули перемогу (12 жовтня 83:62 у Києві – ред.). Далі двічі поступилися (11 грудня 49:70 у Южному і 16 лютого 74:76 у Києві – ред.).  Нема комплексу незручного суперника?
- Ні, такого точно нема. Коли ми поступилися їм в останній грі у Києві, грали достатньо добре, і вели у рахунку, але програли два очки у підсумку. Це одна втрата, одна помилка.

- Якісь секрети готуєте, чи суперники вже досконало знають одне одного?
- Усі одне одного добре знають, стилі команд відомі. Але час на підготовку використовуємо з користю. Думаю, свої домашні заготовки і одна, і інша команда підготує. Спробуємо чимось здивувати.

Перші два матчі фінальної серії відбудуться у київському Палаці Спорту 30 квітня і 1 травня. 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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