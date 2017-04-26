Нантер стал обладателем Кубка Европы ФИБА

Не надо искать казахских фамилий! !! Ищите изъяны в своей сборной !!! группа "В" ждет...

Ну с монголами вы же играли в хоккей с мячом. Ну и про наемников - предпочли же они Казахстан, та...

Скоро с Ямайкой будем в одной группе играть))))

Судя по фамилиям в сб Казахстана "одни казахи" ))

Про свои изъяны мы в курсе. Проблема в том, что никакой сборной Казахстана по хоккею не существу...