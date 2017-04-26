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Нантер стал обладателем Кубка Европы ФИБА

Французский клуб одолел «Шалон»

  • 26.04.2017 21:10
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twitter.com/Nanterre92
© twitter.com/Nanterre92

Вторым в истории обладателем Кубка Европы ФИБА стал «Нантер», завоевавший свой второй трофей континентального масштаба после триумфа в Еврочеллендже двухлетней давности. Победу в матче и турнире «Нантеру» принесла ставка на атаки из-за дуги. Уоррен, Шаффарчик, Инверницци и Баттерфилд реализовали на четверых 17 трехочковых из 24 в то время, как весь «Шалон» – 5 из 20. При таком соотношении гостям не помогло даже существенное превосходство в «краске», хотя на последних минутах «Шалон» имел три возможности сравнять счет.

«Нантер» (Франция) – «Шалон» (Франция) – 82:79 (31:26, 25:19, 13:23, 13:11)

«Нантер»: Шаффарчик (13 + 4 передачи + 3 перехвата), К. Уоррен (24 + 10 передач), Инверницци (9), Райли (4), Лессор (12) – старт; Занна, Конклин (2), Моренси (2), Баттерфилд (16 + 5 подборов + 3 перехвата)
«Шалон»: Роберсон (9 – 4 потери), Нзюли (11 – 4 потери), Питар, Кэмерон Кларк (24 + 5 подборов), Фалл (17 – 5 потерь) – старт; Лум, Л. Харрис (12 + 5 подборов), Бутей (6)

Первый матч: 58:58

Источник — basket-planet.com

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