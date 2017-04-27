НБА. Плей-офф. Бостон и Вашингтон вышли вперед в сериях

Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №5
«Бостон» – «Чикаго» – 108:97 (23:20, 29:30, 27:31, 29:16)
«Бостон»: Ай. Томас (24 + 5 подборов + 4 передачи), Брэдли (24 + 6 подборов), Хорфорд (21 + 7 подборов + 9 передач), Олийник (14 + 5 подборов), Краудер (8 + 8 подборов + 2 блок-шота)
«Чикаго»: Уэйд (26 + 11 подборов + 8 передач – 4 потери), Дж. Батлер (14 + 8 подборов + 6 передач), Р. Лопес (14 + 6 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота), Кэнэн (13 – 4 потери), Морроу (8)
Счет в серии: 3-2
«Вашингтон» – «Атланта» – 103:99 (23:25, 27:24, 33:30, 20:20)
«Вашингтон»: Бил (27 + 5 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), Уолл (20 + 6 подборов + 14 передач – 4 потери), Портер (17 + 5 подборов), Боян Богданович (14 + 6 подборов), Маркифф Моррис (8 + 5 подборов)
«Атланта»: Шрёдер (29 + 11 передач), П. Миллсэп (21 + 11 подборов), Хардуэй (15), Торин Принс (10 + 6 подборов + 4 передачи), Бэйзмор (6)
Счет в серии: 3-2
Источник — basket-planet.com
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