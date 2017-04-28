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Суперліга: Дніпро та Черкаські Мавпи починають боротьбу за медалі

Сьогодні стартує серія за «бронзу» чемпіонату України

  • 28.04.2017 09:08
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ФБУ
© ФБУ
У п'ятницю в Дніпрі відбудеться перший матч бронзової серії Суперліги, в якому місцевий однойменний колектив зіграє проти «Черкаських Мавп». 
 
Суперники по втішному фіналу плей-оф в нинішньому сезоні провели максимальну кількість матчів, тричі зігравши в регулярному чемпіонаті і відігравши два матчі в чвертьфіналі Кубка України.
 
У всіх п'яти поєдинках перемоги здобули підопічні Дениса Журавльова, при цьому найбільш напруженими матчами стали кубкові протистояння, після перемоги в яких «Дніпро» вийшов у Фінал чотирьох і завоював трофей. 
 
Відзначимо, що «Черкаські Мавпи» три рази брали участь в бронзових серіях (2006, 2007, 2016), але ще жодного разу не завойовували медалі чемпіонату України. У минулому році, нагадаємо, команда Максима Міхельсона в боротьбі за третій комплект нагород програла криворізькому «Кривбасу», поступившись в неймовірно напруженій серії з рахунком 2:3. «Дніпро», в свою чергу, взяв єдине в історії срібло в 2015 році, поступившись у фіналі «Хіміку».

Перший матч бронзової серії «Дніпро» - «Черкаські Мавпи» дивіться у прямому ефірі на телеканалі XSPORT у п’ятницю 28 квітня о 19:00.
 
Розклад матчів бронзової серії Суперліги Парі-Матч
28 квітня, п'ятниця
19:00. «Дніпро» - «Черкаські Мавпи»
30 квітня, неділя
14:00. «Дніпро» - «Черкаські Мавпи»
3 травня, середа
19:00. «Черкаські Мавпи» - Дні«Дніпро»про
5 травня, п'ятниця
18:30. «Черкаські Мавпи» - «Дніпро» - за необхідності
8 травня, понеділок
19:00. «Дніпро» - «Черкаські Мавпи» - за необхідності
 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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