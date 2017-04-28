Суперліга: Дніпро та Черкаські Мавпи починають боротьбу за медалі

У п'ятницю в Дніпрі відбудеться перший матч бронзової серії Суперліги, в якому місцевий однойменний колектив зіграє проти «Черкаських Мавп».

Суперники по втішному фіналу плей-оф в нинішньому сезоні провели максимальну кількість матчів, тричі зігравши в регулярному чемпіонаті і відігравши два матчі в чвертьфіналі Кубка України.

У всіх п'яти поєдинках перемоги здобули підопічні Дениса Журавльова, при цьому найбільш напруженими матчами стали кубкові протистояння, після перемоги в яких «Дніпро» вийшов у Фінал чотирьох і завоював трофей.

Відзначимо, що «Черкаські Мавпи» три рази брали участь в бронзових серіях (2006, 2007, 2016), але ще жодного разу не завойовували медалі чемпіонату України. У минулому році, нагадаємо, команда Максима Міхельсона в боротьбі за третій комплект нагород програла криворізькому «Кривбасу», поступившись в неймовірно напруженій серії з рахунком 2:3. «Дніпро», в свою чергу, взяв єдине в історії срібло в 2015 році, поступившись у фіналі «Хіміку».



Перший матч бронзової серії «Дніпро» - «Черкаські Мавпи» дивіться у прямому ефірі на телеканалі XSPORT у п’ятницю 28 квітня о 19:00.

Розклад матчів бронзової серії Суперліги Парі-Матч

28 квітня, п'ятниця

19:00. «Дніпро» - «Черкаські Мавпи»

30 квітня, неділя

14:00. «Дніпро» - «Черкаські Мавпи»

3 травня, середа

19:00. «Черкаські Мавпи» - Дні«Дніпро»про

5 травня, п'ятниця

18:30. «Черкаські Мавпи» - «Дніпро» - за необхідності

8 травня, понеділок

19:00. «Дніпро» - «Черкаські Мавпи» - за необхідності