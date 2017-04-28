До України завітає Кубок чемпіона Європи

У рамках Трофі-туру ЄвроБаскета-2017 до Києва 28 квітня привезуть головну нагороду переможця континентального чемпіонату серед чоловічих команд.

Першими Кубок зможуть побачити телеглядачі. А першим вболівальникам пощастить побачити трофей та сфотографуватися з ним наступного дня у Рівному. Там трофей буде презентовано на змаганнях дитячих та аматорських команд.

Столичні вболівальники зможуть побачити Кубок 30 квітня. Того дня його показуватимуть на Михайлівській площі, площі Слави, Майдані незалежності, Контрактовій площі, НСК «Олімпійському».



Наступного дня, 1 травня, трофей буде чекати фанів на Спортивній площі біля Палацу спорту, а згодом у самій споруді – на матчі фінальної серії плей-оф Суперліги «Будівельник» – «Хімік».