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НБА. Плей-офф. Сан-Антонио и Торонто вышли во второй раунд

За океаном состоялись очередные матчи плей-офф НБА

  • 28.04.2017 10:38
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nba.com
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Плей-офф. Первый раунд

«Мемфис» – «Сан-Антонио» – 96:103 (22:24, 28:21, 24:30, 22:28)
«Мемфис»: Конли (26 + 5 передач), М. Газоль (18 + 5 подборов + 6 передач), З. Рэндольф (13 + 11 подборов), В. Картер (12), Дж. Эннис (11)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (29 + 9 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Т. Паркер (27 + 4 передачи), Олдридж (17 + 12 подборов), Миллс (10), Д. Ли (7 + 6 подборов)

Счет в серии: 2-4

«Милуоки» – «Торонто» – 89:92 (24:28, 14:23, 23:23, 28:18)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (34 + 9 подборов + 2 блок-шота), Миддлтон (19 + 5 передач), Деллаведова (12 + 4 передачи), Терри (8), Монро (6 + 7 подборов)
«Торонто»: ДеРозан (32 + 5 перехватов), Лоури (13 + 4 передачи), Н. Пауэлл (8), Ибака (7 + 11 подборов + 2 блок-шота), Паттерсон (7 + 5 подборов)

Счет в серии: 2-4

Источник — Sport.ua

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