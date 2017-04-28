Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Блог о ставках. Делаем прогноз на матч Евролиги

Разбираем матч «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос»

  • 28.04.2017 12:06
  • 43 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Блог о ставках. Делаем прогноз на матч Евролиги

Итак, на повестке дня сегодня матч Евролиги «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос».

Анонс матча «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос»

Сегодняшний поединок станет четвертым в серии 1/4 финала Евролиги. На текущий момент на шаг ближе к полуфиналу как раз турецкий клуб – «Анадолу» ведет в серии 2:1. В третьем матче серии турки едва не упустили победу, когда позволили сопернику отыграться с «+14», в итоге матч завершился со счетом 64:60, а на последних секундах пирейцы не реализовали трехочковый бросок.

Прогноз на матч Евролиги «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос»: победа «Анадолу Эфес» за 1,85

Автор — Прогнозист Любитель, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.