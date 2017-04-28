Блог о ставках. Делаем прогноз на матч Евролиги

Итак, на повестке дня сегодня матч Евролиги «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос».
Анонс матча «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос»
Сегодняшний поединок станет четвертым в серии 1/4 финала Евролиги. На текущий момент на шаг ближе к полуфиналу как раз турецкий клуб – «Анадолу» ведет в серии 2:1. В третьем матче серии турки едва не упустили победу, когда позволили сопернику отыграться с «+14», в итоге матч завершился со счетом 64:60, а на последних секундах пирейцы не реализовали трехочковый бросок.
Прогноз на матч Евролиги «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос»: победа «Анадолу Эфес» за 1,85
Автор — Прогнозист Любитель, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.