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Суперлига. Днепр - Черкасские Мавпы: старые знакомые в битве за бронзу

В пятницу стартует первый матч бронзовой серии украинской Суперлиги

  • 28.04.2017 14:14
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Суперлига. Днепр - Черкасские Мавпы: старые знакомые в битве за бронзу

Еще до страта матчей плей-офф, сразу же после окончания регулярного сезона, в битве за третью строчку по итогам сезона просматривалась именно эта пара. Команды провели полуфинальные встречи по-разному. Если "Днепр" упустил путевку в финал лишь в пятом матче серии, то "Мавпы" всухую проиграли "Будивельнику" в трех противостояниях. Справедливости ради стоит отметить, что черкащане довольно упорно вели борьбу с лидером сезона, однако хотя бы на одну победу подопечных Михельсона не хватило.

Учитывая каким мощным был "Днепр" в серии с действующим чемпионом "Химиком", победу в Кубке Украины, напрашивается вывод, что именно команда Журавлева является фаворитом этой пары. Единственным фактором, который явно играет не в пользу днепрян остается то, что коллектив довольно много сил отдал в предыдущем раунде, пытаясь вырвать заветную птуевку в финал у "Химика". Команда хорошо организована, имеет высокий порог психологической устойчивости, что не раз показывали матчи в текущем сезоне. Слабой стороной "Днепра" остается зависимость от лидеров, которые в целом и формируют игровой рисунок. Если же кто-либо из ведущих игроков выпадает, команда испытывает прроблемы. Кроме того, в пользу "Днепра" статистика, согласно которой все личные встречи с "Черкасскими Мавпами" в текущем сезоне для подопечных Журавлева закончились победой.

Черкасская команда очень долго запрягала в начале сезона и довольно длительный период считалась одной из самых нестабильных команд чемпионата. Не без доли везения и усиления засчет распавшегося "Кривбасса", команда смогла выдать неплохой спурт на финише регулярки и взобраться на четвертую строчку. Возможно, кто-то ожидал о "мавп" более отчаянной борьбы в полуфинальной серии с ""Будивельником", но с другой стороны получилась неплохая экономия сил, которая ой как может пригодиться в бронзовой серии. Одним из козырей "Черкасских Мавп" остаются броски с дистанции, что при правильной защите и нейтрализации "больших" "Днепра" и проходов в трехсекундную, может принести определенные дивиденды. Серия ожидается очень интересная и, возможно, на этот раз команда из Черкасс не ограничится тремя матчами.

Источник — Sport.ua

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