НБА. Ибака стал 1-м по блок-шотам в плей-офф среди действующих игроков

Мощный форвард «Торонто» Серж Ибака, поставив 2 блок-шота в шестом матче серии первого раунда с «Милоуки», довел их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 236 (2.5 в среднем за игру).

Таким образом, он обогнал Дуайта Ховарда и единолично занял первое место по этому показателю среди действующих баскетболистов в истории лиги. В общем списке лучших блокирующих в плей-офф всех времен Ибака теперь вышел на 12-е место. Ближайшим к нему является Джулиус Ирвинг с 239 блок-шотами в плей-офф.