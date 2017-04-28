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Суперлига. Днепр начинает бронзовую серию с победы

Днепряне одержали победу в первом матче серии с «Черкасскими Мавпами»

  • 28.04.2017 22:58
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«Днепр» — «Черкасские Мавпы» 91:77 (22:16, 25:23, 16:20, 28:18) 
 
«Днепр»: Мишула (30 + 4 передачи), Закурдаев (4 + 5 подборов), Глебов (3 + 4 подбора), Тимофеенко (20 + 7 подборов + 4 передачи), Загреба (7 + 5 подборов) — старт; Вильховецкий (4), Дзюба (6), Шундель (8), Шевченко, Ревзин (9 + 6 подборов + 6 передач), Месяц. 
«Черкасские Мавпы»: Бояркин (0 + 7 передач), Сизов (8), Кольченко, Чумаков (10), Скапинцев (4) — старт; Кобец (8), Дэвис (16 + 5 подборов), Ившин (9), Ткаченко (5), Руслов, Тихонов (2). 

Источник — Sport.ua

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