Суперлига. Днепр начинает бронзовую серию с победы

«Днепр» — «Черкасские Мавпы» 91:77 (22:16, 25:23, 16:20, 28:18)
«Днепр»: Мишула (30 + 4 передачи), Закурдаев (4 + 5 подборов), Глебов (3 + 4 подбора), Тимофеенко (20 + 7 подборов + 4 передачи), Загреба (7 + 5 подборов) — старт; Вильховецкий (4), Дзюба (6), Шундель (8), Шевченко, Ревзин (9 + 6 подборов + 6 передач), Месяц.
«Черкасские Мавпы»: Бояркин (0 + 7 передач), Сизов (8), Кольченко, Чумаков (10), Скапинцев (4) — старт; Кобец (8), Дэвис (16 + 5 подборов), Ившин (9), Ткаченко (5), Руслов, Тихонов (2).
Источник — Sport.ua
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