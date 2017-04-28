Суперлига. Днепр начинает бронзовую серию с победы

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ФОТО ДНЯ. Кличко и Джошуа на дуэли взглядов 00:42 — dovbush31 мавр канешно здоровенний більше похожий на качка чем на боксера а от Володимир в дуже хорошій бок...

Шальке в гостях громит Байер 00:31 — keshmann Пошёл в ср..у этот Шальке,Коно вали в ДинамоК играть будешь постоянно !