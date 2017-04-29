Суперлига. Будивельник - Химик: первый шаг к золоту

В субботу в 19:00 на паркете киевского Дворца Спорта сойдутся столичный «Будивельник» и южненский «Химик» в рамках первого матча финальной серии баскетбольной Суперлиги Украины. Соперники знают друг друга просто отлично и, пожалуй, с уверенностью можно сказать, что еще на страте многие именно эту пару видели в финальной дуэли всего сезона.

Стоит отметить, что команды проводили сезон совершенно по-разному. Столичные баскетболисты по ходу всего баскетбольного года равномерно набирали обороты и лишь прибавляли, побеждая соперников и добираясь до вершины турнирной таблицы. Исключением можно считать лишь неудачу в кубковом финале, когда «Будивельник» уступил золотые медали «Днепру». «Химик» же в свою очередь сезон начал очень мощно, однако, возможно, на игру команды повлияло участие в еврокубках, что могло физически подсадить коллектив из Южного и в заключительной трети сезона «Химик» уже не выглядел уверенно. Команда не смогла добраться до кубкового финала, как того ожидали многие, и уступила первую строчку по итогу регулярки киевлянам. Также не в пользу сегодняшних гостей и изнурительная полуфинальная дуэль все с тем же «Днепром», которая растянулась на пять матчей и отняла немало сил.

В любом случае, финальная серия вряд ли завершится разгромом одной из команд. Соперники наверняка будут обмениваться победами и фактор домашнего паркета, который сейчас на руку «Будивельнику», в ключевой момент может сыграть важную роль.