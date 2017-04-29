До Рівного привезли головний баскетбольний Кубок Європи

Сьогодні до Рівного приїхала баскетбольна делегація з FIBA Європа. Саме цей обласний центр став одним з чотирьох міст України, в якому презентують головний баскетбольний Кубок європейського чемпіонату. Окрім Рівного, трофей побачать Київ, Одеса та Дніпро.

Покажуть трофей рівненським шанувальникам легенда місцевого баскетболу Сергій Ліщук та колишній гравець NBA Станіслав Медведенко. Вже в ці хвилини баскетбольний Кубок можна побачити на Майдані Незалежності. Після цього трофей демонструватимуть рівнянам на Театральній площі.

А вже о 15:00 відбудеться офіційна презентація Кубка Європи на фіналі відкритого чемпіонату Рівненської області з баскетболу серед чоловічих клубних команд сезону 2016-2017 років та фотосесія для глядачів (ДЮСШ №4, вул.Фабрична 7а).