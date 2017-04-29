НБА. Вашингтон и Бостон вышли во второй раунд

Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №6
«Атланта» – «Вашингтон» – 99:115 (23:30, 23:35, 36:24, 17:26)
«Атланта»: П. Миллсэп (31 + 10 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Шредер (26 + 10 передач), Хардуэй (13), Ховард (9 + 7 подборов – 5 потерь), Бэйзмор (9 + 6 подборов – 7 потерь)
«Вашингтон»: Уолл (42 + 8 передач + 4 перехвата + 2 блок-шота – 7 потерь), Бил (31 + 3 перехвата), Маркифф Моррис (17 + 8 подборов + 3 блок-шота), Боян Богданович (10), Портер (8 + 8 подборов)
Счет в серии: 2-4
«Чикаго» – «Бостон» – 83:105 (23:30, 18:24, 18:34, 24:17)
«Чикаго»: Дж. Батлер (23 + 7 подборов + 3 перехвата), Р. Лопес (10 + 5 подборов), Кэнэн (9), Ловернь (8 + 5 подборов), Картер-Уильямс (8)
«Бостон»: Брэдли (23 + 5 подборов), Джеральд Грин (16), Хорфорд (12 + 6 подборов + 7 передач), Ай. Томас (12 + 5 подборов + 6 передач), Краудер (12 + 5 подборов)
Счет в серии: 2-4
«Юта» – «Клипперс» – 93:98 (22:20, 23:27, 25:31, 23:20)
«Юта»: Хэйуорд (31 + 7 подборов + 4 передачи), Дж. Хилл (22 + 5 подборов), Гобер (15 + 9 подборов + 3 блок-шота), Джо Джонсон (9), Диао (5)
«Клипперс»: К. Пол (29 + 8 передач – 4 потери), Джордан (13 + 18 подборов – 7 потерь), Мба-а-Муте (13 + 6 подборов), О. Риверс (13), Джамал Кроуфорд (12)
Счет в серии: 3-3
Источник — Sport.ua
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