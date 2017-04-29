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Суперлига. Химик побеждает в Киеве в первом матче золотой серии

Убедительная концовка от южненцев подарила гостям минимальную победу

  • 29.04.2017 21:29
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«Будивельник» – «Химик» – 66:67 (18:12, 23:19, 15:19, 10:17)
 
«Будивельник»: Филдс (16 + 5 передач), Дугат (25 + 5 подборов), Крутоус (3), Винтоняк, М. Анисимов (5) – старт; Отверченко (5), Дроздов (2), Луценко, Горбенко (2), Завадский (2), Стефенс (6)
Главный тренер: Владимир Коваль
«Химик»: Джейми Смит (13 + 6 передач), Конев (12 + 5 подборов + 2 блок-шота), Беликов, Павлов (4), Дж. Лав (6) – старт; Прокопенко, Петров (23 + 6 подборов + 4 передачи), Ковалев, Антипов, Сидоров (2), Рябчук (7)

Источник — Sport.ua

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