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Святослав Михайлюк получил приглашение на драфт-комбайн НБА

Украинец может быть выбран в команду НБА

  • 30.04.2017 15:32
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Девятнадцатилетний украинец Святослав Михайлюк, ныне выступающий за университет Канзаса в США получил приглашение на драфт комбайн 2017.

За прошлый сезон в Канзас Джейхоукс Сви в среднем набирал 9.7 баллов за 27 минут. Также на драфт комбайн получили приглашение два одноклубника Святослава: Фрэнк Мейсон и Джош Джексон.

Источник — Basket.com.ua

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