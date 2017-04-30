Святослав Михайлюк получил приглашение на драфт-комбайн НБА

Девятнадцатилетний украинец Святослав Михайлюк, ныне выступающий за университет Канзаса в США получил приглашение на драфт комбайн 2017.
За прошлый сезон в Канзас Джейхоукс Сви в среднем набирал 9.7 баллов за 27 минут. Также на драфт комбайн получили приглашение два одноклубника Святослава: Фрэнк Мейсон и Джош Джексон.
Источник — Basket.com.ua
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