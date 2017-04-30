ТІМ СКУФ - новий чемпіон України серед жінок

30 квітня відбувся третій і заключний матч фінальної серії Жіночої Суперліги між Авангардом і ТІМ СКУФом. Останній уп’яте у своїй клубній історії став чемпіоном України.



Суперники, не вагаючись, пішли в атаку і видали над результативну першу чверть. ТІМ СКУФ вів у рахунку, відчув комфорт семи очкового відриву і дискомфорт його зникнення. Яцковець на останніх секундах 10-тихвилинки вивела Авангард вперед 25:24.



У другій десятихвилинці ТІМ СКУФ по зернинці почав збирати очковий врожай. Коли Краєвська вивела господарок вперед 33:30, а Кондусь схибила з-за дуги, "пантери" більш уважно поставилися до збереження очкової відстані. Наприкінці першої половини Завидна майже самотужки збільшила перевагу своєї команди до +9. Спочатку реалізувала два штрафних, а потім закріпила свій успіх влучним триочковим. 42:34.



Після однієї з атак Авангарду суддя матчу Микола Амбросов власноруч взяв швабру і заходився драїти підлогу – мовляв, все для вас, дівчата, ви тільки грайте! На передостанній хвилині першої половини Гулямова збільшила відрив ТІМ СКУФА до +12, але Авангард до перерви встиг його вдвічі скоротити зусиллями Кондусь і Поліщук. 47:41.



На початку другої половини ТІМ СКУФ здійснив потужний ривок вперед 11:0. За якихось 3,5 хвилини. Після кидка Ольги Краєвської підопічні Марини Ткаченко повели 60:41. Розтринькати перевагу у +19 Авангард їм не дозволив. Хоча докладав до цього певні зусилля. Але їх вистачало для гри на рівних, але не більше. На останніх хвилинах спроби гостей опиратися були кволими.ТІМ СКУФ переміг 97:65.



Жіноча Суперліга

Фінал

Серія до двох перемог

Третій матч



30 квітня

м. Київ

ТІМ СКУФ – Авангард 97:65 (24:25, 23:16, 27:14,23:10)