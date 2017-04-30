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Суперлига. Мавпы восстанавливают равновесие в серии с Днепром

Черкащане смогли одержать победу во втором выездном матче бронзовой серии

  • 30.04.2017 19:43
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«Днепр» — «Черкасские Мавпы» 77:82 (16:16, 26:23, 16:22, 19:21)
 
«Днепр»: Мишула (20 + 10 передач), Закурдаев (3), Глебов, Тимофеенко (20 + 5 подборов), Загреба (11) — старт; Вильховецкий (3), Дзюба (7 + 5 подборов), Шундель (3), Шевченко (2), Ревзин (8). 
 
«Мавпы»: Бояркин (8 + 6 передач), Кольченко (28 + 5 подборов + 4 передачи), Кальниченко (9), Чумаков (7), Скапинцев (0 + 4 подбора) — старт; Дэвис (11 + 9 подборов), Ившин (8 + 4 подбора), Ткаченко, Сизов (2 + 4 подбора), Тихонов (9 + 5 подборов). 

Источник — Sport.ua

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