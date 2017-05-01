Пол Пирс официально завершил игровую карьеру

Форвард «Клипперс» Пол Пирс сегодня провел последний матч в НБА. Проиграв в 7-м матче серии первого раунда «Юте», «Клипперс» выбыли из розыгрыша плей-офф.
Пирс провел в НБА 19 лет, выступая за «Бостон», «Бруклин» и «Клипперс».
Он 10 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА, стал чемпионом и получил звание MVP финальной серии в 2008-м и набрал за карьеру 26397 очков.
Источник — Basket.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.