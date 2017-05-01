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Пол Пирс официально завершил игровую карьеру

Форвард «Клипперс» провел последний матч в НБА

  • 01.05.2017 10:04
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Форвард «Клипперс» Пол Пирс сегодня провел последний матч в НБА. Проиграв в 7-м матче серии первого раунда «Юте», «Клипперс» выбыли из розыгрыша плей-офф.

Пирс провел в НБА 19 лет, выступая за «Бостон», «Бруклин» и «Клипперс».

Он 10 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА, стал чемпионом и получил звание MVP финальной серии в 2008-м и набрал за карьеру 26397 очков.

Источник — Basket.com.ua

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