НБА. Юта прошла Клипперс, Бостон начал серию с победы над Вашингтоном

Огризок дамбаский, причём тут майдан к футболу?Такой балет как ваш сирун в УПЛ никто не показует,...

Ну автор!Балерин ДКакашей к грандам отнес?Ну молодец,рассмешил.

Фьюри намного сильнее Джошуа, просто возраст уже, на пике Кличко его бы не заметил даже

А тя что жаба давит?Считай свои миллионы.

Он всего себя отдал Шахтеру,болельщикам,а таких как ты и гавном назвать сложно!

Прочитал заглавие, думал это он о Януковиче