НБА. Юта прошла Клипперс, Бостон начал серию с победы над Вашингтоном

В НБА продолжается серия плей-офф.
В рамках первого раунда завершилась серия между «Ютой» и «Клипперс». «Юта» одержала четвертую победу и вышла в следующую стадию.
«Клипперс» – «Юта» – 91:104 (24:24, 15:22, 24:33, 28:25)
«Клипперс»: Джордан (24 + 17 подборов), Джамал Кроуфорд (20), К. Пол (13 + 9 передач), О. Риверс (9), Спейтс (8)
«Юта»: Хэйуорд (26 + 8 подборов), Фэйворс (17 + 11 подборов), Дж. Хилл (17 + 5 передач), Инглс (12 + 5 подборов + 4 перехвата), Джо Джонсон (10 + 7 подборов + 5 передач)
Счет в серии: 3-4
А в серии второго раунда «Бостон» обыграл «Вашингтон», добыв первое очко.
«Бостон» – «Вашингтон» – 123:111 (24:38, 35:26, 36:16, 28:31)
«Бостон»: Ай. Томас (33 + 9 передач), Краудер (24 + 6 подборов), Хорфорд (21 + 9 подборов + 10 передач), Брэдли (18 + 5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Олийник (12)
«Вашингтон»: Бил (27 + 4 передачи), Уолл (20 + 16 передач – 8 потерь), Гортат (16 + 13 подборов + 4 передачи), Портер (16 + 11 подборов), Убре (12 + 2 блок-шота)
Счет в серии: 1-0
Источник — Sport.ua
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