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Суперлига. Будивельник - Химик: второй матч в Киеве

Во Дворце Спорта состоится второй матч финальной серии

  • 01.05.2017 11:58
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fbu.ua
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Победа южненского «Химика» в первом матче золотой серии баскетбольной Суперлиги стала холодным душем для столичной команды. «Будивельник» большую часть игрового времени находился в роли лидера, однако упустил победу в заключительном игровом отрезке и фактически лишился своего главного козыря финальной серии - преимущества домашнего паркета.

Первый матч во Дворце Спорта продемонстрировал насколько сильно киевляне зависят от индивидуального мастерства Дугата и Филдса, что приводит к полной беспомощности всей остальной команды. «Химик» же полностью можно считать противоположностью столичной команды, по крайней мере в первом матче. Смит и Лав, которые тащили южненцев на себе большую часть сезона, выдали отнюдь не свой лучший поединок, в то же время успешно Конев и Петров. При чем последний очень уверенно действовал под кольцом, попеременно справляясь с опекой Анисимова и Завадского. В любом случае, нас ожидает очень интересная борьба как во втором матче, так и в серии в целом. Начало матча в 15:00.

Источник — Sport.ua

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