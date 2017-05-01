Суперлига. Будивельник - Химик: второй матч в Киеве

Победа южненского «Химика» в первом матче золотой серии баскетбольной Суперлиги стала холодным душем для столичной команды. «Будивельник» большую часть игрового времени находился в роли лидера, однако упустил победу в заключительном игровом отрезке и фактически лишился своего главного козыря финальной серии - преимущества домашнего паркета.

Первый матч во Дворце Спорта продемонстрировал насколько сильно киевляне зависят от индивидуального мастерства Дугата и Филдса, что приводит к полной беспомощности всей остальной команды. «Химик» же полностью можно считать противоположностью столичной команды, по крайней мере в первом матче. Смит и Лав, которые тащили южненцев на себе большую часть сезона, выдали отнюдь не свой лучший поединок, в то же время успешно Конев и Петров. При чем последний очень уверенно действовал под кольцом, попеременно справляясь с опекой Анисимова и Завадского. В любом случае, нас ожидает очень интересная борьба как во втором матче, так и в серии в целом. Начало матча в 15:00.