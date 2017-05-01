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Суперлига. Будивельник обыграл Химик и сравнял счёт в финале

Киевляне восстановили статус-кво в финальной серии с южненцами

  • 01.05.2017 17:38
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Суперлига. Будивельник обыграл Химик и сравнял счёт в финале
«Будивельник» — «Химик» 71:64 (17:17, 20:17, 8:16, 26:14)
 
«Будивельник»: Дугат (12 + 6 передач + 3 перехвата), Отверченко (16), Крутоус (5), Стефенс (12 + 6 подборов + 4 блок-шота), Анисимов (17 + 9 подборов + 5 передач) - старт; Филдз (9 + 6 передач + 4 потери), Луценко, Завадский, Винтоняк, Дроздов.
 
«Химик»: Смит (17 + 5 передач + 4 потери), Беликов, Конев (8 + 10 подборов + 4 передачи), Павлов (4), Лав (13) - старт; Петров (12 + 8 подборов + 5 потерь), Антипов (4), Рябчук (3), Сидоров, Прокопенко.
 
Счёт в серии — 1:1.

Источник — Sport.ua

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