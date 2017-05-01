Итоги первого раунда плей-офф НБА

«Голден Стэйт» – «Портленд» 4-0

Самый распространенный вопрос на данный момент, связанный с «Голден Стэйт», заключается в том, смогут ли «Воины» пройти в финал Западной конференции, не понеся потерь. В серии с «Портлендом» Карри, Томпсон, Дюрант, Грин и Ко не испытали никаких проблем со своим соперником. «Трэйл Блэйзерс» самый реальный шанс зацепиться за единственную викторию имели в первом домашнем матче, когда в середине четвертой четверти счет в матче был равным. Однако точные дальние броски Карри и Томпсона в итоге принесли победу гостям. Возможно, «Портленд» мог бы показать и лучший баскетбол, если бы не травма Юсуфа Нуркича, который добавил разнообразия команде в концовке регулярки после своего обмена, но центровой сыграл в серии с «Воинами» только 17 минут из-за перелома ноги

«Сан-Антонио» – «Мемфис» 4-2

«Мемфис» считались явными аутсайдерами в серии против «Сан-Антонио», но в итоге «Сперс» сумели выиграть только в шести матчах. После двух весьма солидных поражений на выезде «Гриззлис» сумели неожиданно выиграть два домашних поединка, Зак Рендольф уверенно навязывал борьбу ЛаМаркусу Олдриджу, последний снизил среднюю результативность на три очка по сравнению с регуляркой. В составе «Мемфиса» лидерские качества проявил Майк Конли, который набирал в серии 24,7 очков и 7 передач. «Сан-Антонио» за собой вел Кавай Леонард, Тони Паркер открыл вторую молодость, набирая 16 пунктов серии, по сравнению с 10 в регулярке. Несмотря на 2-2 «подопечные Поповича сумели собраться и выиграли два следующих противостояния.

«Хьюстон» – «Оклахома» 4-1

Эта серия должна была стать битвой MVP регулярки. Вместо этого мы увидели неяркий баскетбол, где «Рокетс» попадали только 28,4% дальних бросков и при этом выиграли серию в пяти играх. Рассел Уэстбрук сделал три трипл-дабла в пяти матчах, набирая в среднем чуть более 37 пунктов за игру. Однако, когда дело доходило до четвертых четвертей у плеймейкера заканчивались часто силы, и он в одиночку не мог уже противостоять сопернику. Джеймс Харден не сумел так активно отдавать результативные передачи, как это было в регулярке, но также улучшил свой показатель в графе – пункты до 33.2. «Оклахома» несмотря на не лучшую игру соперника, сумела в итоге выиграть только один матч в серии.

«Юта» – «Лос-Анджелес Клипперс» 4-3

Очередной год и очередные потерянные надежды на чемпионство у «Клипперс». В клубе из Лос-Анджелеса могут оправдываться по поводу травмы ноги Блейка Гриффина, но преимущество домашнего паркета и то, что Руди Гобер пропустил три игры (плюс он отыграл только 13 минут в решающем седьмом матче из-за перебора фолов), должно было быть достаточно для того, чтобы пройти во второй раунд.

Все больше ходит слухов о том, что Крис Пол, который так и не смог выйти в финал конференции, покинет «Клипперс». Также непонятна дальнейшая судьба и Гриффина, который в последнее время имел большое количество травм. Вполне возможно, что уже летом будет масштабная перестройка от Дока Риверса.

«Бостон» – «Чикаго» 4-2

«Чикаго» неожиданно выиграл два выездных матча у «Бостона». Возможно «Селтикс» недооценили своего соперника, который только в последнем матче регулярки сумел пробиться в плей-офф. Однако, скорее всего, «Бостон» был опустошен после того, как сестра Айзеи Томаса погибла в катастрофе. Сам лидер «Бостона» не пропускал игры, и даже набирал большое количество пунктов, но что-то не шло. Неудобным соперником для Томаса был и Рэджон Рондо, который прекрасно провел два стартовые матчи. Однако начиная с третьего матча все вернулось с головы на ноги. «Бостон» практически без проблем выиграл четыре последующих поединка и вышел во второй раунд. Стоит отметит, что в этих матчах не принимал участия Рондо, который получил травму пальца.

«Чикаго» впереди, наверняка, ждет смена тренера, а Джимми Батлер может покинуть команду летом. Непонятна судьба Дуэйна Уэйда, который имеет опцию игрока на следующий год.

«Кливленд» – «Индиана» 4-0

На первый взгляд, никто не ожидал, что «Индиана» бросит вызов Леброну и Ко, но команда оставалась конкурентоспособной в каждой игре, что в некоторых обстоятельствах можно было бы считать моральной победой. Тем не менее, по итогам этой серии снова прозвучал вопрос, зачем Полу Джорджу оставаться здесь, если его команда не может выиграть ни одного матча в плей-офф.

После завершения серии президент «Индианы» Ларри Берд ушел в отставку. Теперь новый шеф команды будет думать, что делать летом, уговаривать Джорджа остаться и пробовать снова усилить команду под него или начать все с чистого листа. Отметим также, что «Кливленд» сумел показать свою силу, а Леброн Джеймс удивил всех своей статистикой, еще раз подтвердив, что именно плей-офф для него главное событие года.

«Торонто» – «Милуоки» 4-2

«Милуоки» сумел провести хорошую регулярку несмотря на травму одного из лидеров Джабари Паркера. Они были аутсайдерами в серии против «Торонто», но сумели выиграть стартовый матч в Канаде, а потом еще раз повести в серии 2-1 после домашнего разгрома соперника. Однако после этого «Рапторс» собрались и сумели выиграть серию 4-2. Демар Дерозан и Кайл Лоури после провала в первых матчах сумели собраться и вытянуть серию. Также канадской команде помог Серж Ибака, который грамотно влился в коллектив.

«Вашингтон» – «Атланта» 4-2

Противостояние этих команд оказалось намного более интересным, чем ожидали большинство экспертов. «Атланта» сумела дать бой «Вашингтону», который набрал крейсерский ход в концовке регулярного чемпионата после провала на старте сезона. Лидерские качества в «Атланте» проявил Деннис Шредер, который набирал 24,7 очка и 7.7 передачи по ходу серии. Пол Милсеп также улучшил свою игру, набирая 24 очка в постсезоне, но усилий этих двоих не хватило для итогового успеха. «Вашингтон» подтвердил статус фаворита и прошел дальше. Теперь у «Атланты» будут проблемы, чтобы удержать Милсепа.

Виктор ЯРЕМУС