НБА. Плей-офф. Сан-Антонио с поражения начал серию с Хьюстоном

За океаном состоялись матчи второго раунда плей-офф в НБА.
«Кливленд» – «Торонто» – 116:105 (30:18, 32:30, 34:26, 20:31)
«Кливленд»: Л. Джеймс (35 + 10 подборов + 4 передачи), Ирвинг (24 + 10 передач), К. Лав (18 + 9 подборов), Т. Томпсон (11 + 14 подборов), Джей Ар Смит (6)
«Торонто»: Лоури (20 + 11 передач), ДеРозан (19 + 7 подборов – 4 потери), Ибака (15 + 6 подборов), П. Такер (13 + 11 подборов), Н. Пауэлл (12)
Счет в серии: 1-0
«Сан-Антонио» – «Хьюстон» – 99:126 (23:34, 16:35, 28:27, 32:30)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (21 + 11 подборов + 6 передач), Т. Паркер (11), Дж. Симмонс (11), К. Андерсон (9), Джинобили (8)
«Хьюстон»: Ариза (23), Харден (20 + 14 передач + 4 перехвата), Капела (20 + 13 подборов + 2 блок-шота), Р. Андерсон (14 + 6 подборов), Л. Уильямс (13)
Счет в серии: 0-1
Источник — Sport.ua
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