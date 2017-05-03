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НБА. Плей-офф. Голден Стэйт обыграл Юту, Бостон сильнее Вашингтона

Состоялись очередные матчи плей-офф НБА

  • 03.05.2017 08:10
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twitter.com/nba
© twitter.com/nba

Второй раунд. Серии до 4 побед

Матч №1

«Голден Стэйт» – «Юта» – 106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (22 + 7 подборов + 5 передач – 4 потери), Дрэймонд Грин (17 + 8 подборов + 6 передач + 2 блок-шота), Дюрэнт (17 + 5 подборов + 5 передач), К. Томпсон (15), Пачулия (10)
«Юта»: Гобер (13 + 8 подборов + 2 блок-шота), Худ (12 + 5 подборов), Хэйуорд (12 + 4 передачи), Джо Джонсон (11 + 5 подборов), Дж. Хилл (7)

Счет в серии: 1-0

Матч №2

«Бостон» – «Вашингтон» – 129:119 ОТ (29:42, 35:25, 20:22, 30:25, 15:5)
«Бостон»: Ай. Томас (53 + 4 передачи + 3 перехвата), Хорфорд (15 + 12 подборов + 2 блок-шота), Краудер (14 + 7 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Брэдли (14 + 3 перехвата), Розьер (12 + 6 подборов + 4 передачи)
«Вашингтон»: Уолл (40 + 13 передач + 3 перехвата + 3 блок-шота – 4 потери), Маркифф Моррис (16 + 6 подборов), Гортат (14 + 10 подборов + 2 блок-шота), Бил (14 + 5 подборов + 4 передачи – 6 потерь), Портер (13 + 9 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота)

Счет в серии: 2-0

Источник — basket-planet.com

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