НБА. Плей-офф. Голден Стэйт обыграл Юту, Бостон сильнее Вашингтона

Дарио Срна мелкая гнилушка по сравнению с Рамосом)

ну так-то это желтая, а не красная. но в целом - гниль, согласен.

такая победа ничего не стоит! там удаления рамоса и счет 1-2 в итоге!!!!!!!!!!! это не футбол это...

за этот год возможно доля правды в твоем тексте есть, а вот прошлие у его было всё, дриблинг, с д...

Бой реванша пройдет теперь в Германий или в США не менее денежный сбор будет, и думаю они договор...

В следующем бою у него пояса отберет Ортиз.