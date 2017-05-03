Суперлига. Химик - Днепр. Начиная все с нуля. Анонс

После двух матчей в Днепре команды имеют в своем активе по одной победе, так что накануне переезда серии в Черкассы явного фаворита в этой дуэли попросту нет. Разве что небольшое преимущество имеют «мавпы» благодаря отыгранному превосходству домашнего паркета.

В матчах на выезде отлично себя проявил Александр Кольченко, именно благодаря его результативной игре «Черкасские Мавпы» и смогли увезти одну победу из Днепра. Такой ход событий несколько удивил, ведь до старта противостояния «Днепр» записывали в явные фавориты. Команда Журавлева может быть мотивированной благодаря поражению, о чем свидетельствуют слова капитана сегодняшних гостей Станислава Тимофеенко, пообещавшего закрыть бронзовую серию в Черкассах.

Как и ожидалось, серия уже не получилась «сухой» и нас, вполне возможно, ожидает настоящая баскетбольная драма. Вероятно и с максимальным количеством матчей. Начало третьего поединка серии матчей за третье место по итогам баскетбольного сезона в украинской Суперлиге назначено на 19:00.