НБА. Карри вышел на 9 место по количеству трехочковых в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, реализовав 1 трехочковый в первом матче серии второго раунда с «Ютой», довел их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 262 (4.2 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Роберта Орри и вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю.

Теперь ближайшим к 29-летнему Карри в списке является Чонси Биллапс с 267 дальними попаданиями в плей-офф, а из действующих баскетболистов его опережают только ЛеБрон Джеймс (298) и Ману Джинобили (312).