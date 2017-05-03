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НБА. Карри вышел на 9 место по количеству трехочковых в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт» обогнал Роберта Орри

  • 03.05.2017 14:11
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foxnews.com. Стефен Карри
© foxnews.com. Стефен Карри

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, реализовав 1 трехочковый в первом матче серии второго раунда с «Ютой», довел их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 262 (4.2 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Роберта Орри и вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю.

Теперь ближайшим к 29-летнему Карри в списке является Чонси Биллапс с 267 дальними попаданиями в плей-офф, а из действующих баскетболистов его опережают только ЛеБрон Джеймс (298) и Ману Джинобили (312).

 

Источник — Планета Баскетбол

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