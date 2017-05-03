Збірна України – головний фаворит чемпіонату Європи

Напередодні чемпіонату Європи сайт ФІБА опублікував рейтинг сили серед жіночих збірних. Збірна України зайняла перше місце.

Ескперти так прокоментували свій вибір:

«Україна перемогла в усіх відбіркових матчах, включно з двома поєдинками проти чинного чемпіона – Сербії. Команда України – це не лише Аліна Ягупова, яка щойно вивела в фінал чемпіонату Франції свій «Лілль».

Додамо, що це суб’єктивна думка баскетбольних експертів, яка може не відповідати поточному рейтингу національних команд.

Нагадаємо, чемпіонат Європи серед жіночих команд пройде в Чехії з 16 по 27 червня. У групі А збірна України зіграє проти Угорщини, Чехії та Іспанії.