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Збірна України – головний фаворит чемпіонату Європи

Експерти високо оцінили шанси жіночої національної команди на перемогу в європейській першості

  • 03.05.2017 17:16
  • 846 просмотров
  • 2 комментария
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fiba.com. Алина Ягупова
© fiba.com. Алина Ягупова

Напередодні чемпіонату Європи сайт ФІБА опублікував рейтинг сили серед жіночих збірних. Збірна України зайняла перше місце.

Ескперти так прокоментували свій вибір:

«Україна перемогла в усіх відбіркових матчах, включно з двома поєдинками проти чинного чемпіона – Сербії. Команда України – це не лише Аліна Ягупова, яка щойно вивела в фінал чемпіонату Франції свій «Лілль».

Додамо, що це суб’єктивна думка баскетбольних експертів, яка може не відповідати поточному рейтингу національних команд.

Нагадаємо, чемпіонат Європи серед жіночих команд пройде в Чехії з 16 по 27 червня. У групі А збірна України зіграє проти Угорщини, Чехії та Іспанії.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 03.05.2017 17:24
    +5
    Да, у нас сейчас хорошая команда. Но записывать сборную прямо в главные фавориты, мне кажется, несколько преждевременно.
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    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 03.05.2017 17:48
    +1
    Станислав Матусевич, 03.05.2017 17:24
    Да, у нас сейчас хорошая команда. Но записывать сборную прямо в главные фавориты, мне кажется, несколько преждевременно.
    тем более зная, как наши спортсмены "звездочку" подхватвают в самый ненужный момент...
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