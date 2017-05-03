Пух ДЖЕТЕР: «Вернусь в сборную Украины только вместе с Гладырем»

Натурализованный американский разыгрывающий Пух Джетер рассказал об условиях возвращения в сборную Украины по баскетболу.

«Я общался с Андреем Лебедевым и несколькими ребятами. Мне нужно будет принять решение, которое уже ожидают в федерации.

Поэтому, я должен ответить на предложение относительно быстро. Но если я вернусь в сборную Украины, то мне будет нужен Сергей Гладырь», – написал Джетер в Twitter.

Напомним, Джетер выступал в составе национальной команды на Евробаскете-2013 и чемпионате мира-2014.