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Пух ДЖЕТЕР: «Вернусь в сборную Украины только вместе с Гладырем»

Баскетболист рассказал о возможности возвращения в национальную команду

  • 03.05.2017 18:47
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segodnya.ua. Пух Джетер
© segodnya.ua. Пух Джетер

Натурализованный американский разыгрывающий Пух Джетер рассказал об условиях возвращения в сборную Украины по баскетболу.

«Я общался с Андреем Лебедевым и несколькими ребятами. Мне нужно будет принять решение, которое уже ожидают в федерации.

Поэтому, я должен ответить на предложение относительно быстро. Но если я вернусь в сборную Украины, то мне будет нужен Сергей Гладырь», – написал Джетер в Twitter.

Напомним, Джетер выступал в составе национальной команды на Евробаскете-2013 и чемпионате мира-2014.

Источник — Twitter

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