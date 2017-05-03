Суперлига. Мавпы на последних секундах вырывают победу у Днепра

«Черкаськи Мавпы» – «Днепр» – 83:81 (21:14, 22:23, 26:21, 14:23)
«Черкаськи Мавпы»: Бояркин (4 + 7 передач), Кольченко (29 + 5 передач + 3 перехвата), Кальниченко (4 перехвата), Чумаков (14 + 7 подборов), Скапинцев – старт; Ившин (8), И. Ткаченко, Сизов (7), Кобец (4), С. Дэвис (17 + 5 подборов), Тихонов
«Днепр»: Мишула (17), Закурдаев (2), Глебов (6 + 6 подборов), Тимофеенко (14 + 10 подборов), Загреба (12 + 2 блок-шота) – старт; А. Дзюба (4), Шевченко (3), Ревзин (14), Вильховецкий (2), Шундель (7 + 4 передачи)
Счет в серии: 2-1
Источник — Sport.ua
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