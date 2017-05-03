Обнародован расширенный список женской сборной Украины на Евробаскет

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Холопов обнародовал расширенный список команды на чемпионат Европы, который состоится с 16 по 25 июня в Чехии.
Национальная женская сборная
1. Д'Андра Мосс - "Мерсин", Турция,
2. Евгения Спитковская - "Авангард", Украина,
3. Арина Белоцерковская - "Судува", Литва,
4. Алина Ягупова - "Лилль", Франция,
5. Людмила Науменко - "Лилль", Франция,
6. Вита Горобец - "ТИМ СКУФ", Украина,
7. Анна Ольховик - "ТИМ СКУФ", Украина,
8. Екатерина Дорогобузова - "АЗС УМКС", Польша,
9. Таисия Удоденко - "Нимбурк", Чехия,
10. Анна Зарицкая - "Тигры Астаны", Казахстан,
11. Олеся Малашенко - "Мерсин", Турция,
12. Елена Стащук - "Урла", Турция,
13. Ольга Яцковец - "Авангард", Украина,
14. Дарья Завидная - "ТИМ СКУФ", Украина,
15. Виктория Мирчева - "Самсун", Турция,
16. Ольга Дубровина - "Тигры Астаны", Казахстан,
17. Валерия Бережинская - "Фламерс Кароль Баскет" (Франция),
18. Татьяна Юркевичус - "Винницкие Молнии", Украина,
19. Ольга Краевская - "ТИМ СКУФ", Украина,
20. Екатерина Рымаренко - "Слеза Вроцлав" (Польша),
21. Виктория Кондусь - "Авангард", Украина,
22. Ольга Мазниченко - "Монбризон" (Франция),
23. Наталья Скорбатюк - "ТИМ СКУФ", Украина,
24. Кристина Карп - "ИнтерХим-СДЮСШОР", Украина,
25. Екатерина Добрикова - "Судува", Литва.
Первые учебно-тренировочные сборы национальной женской сборной Украины начнутся на базе Международной теннисной академии в киевской Пуще Водице 7 мая. На 18 и 19 мая запланированы спарринги со сборной Латвии. Оба матч состоятся на выезде.
Источник — Basket.com.ua
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