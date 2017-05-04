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Суперлига. Химик - Будивельник: серия переезжает в Южный

Финальная серия баскетбольной Суперлиги продолжится на площадке «Химика»

  • 04.05.2017 08:04
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fbu.ua
© fbu.ua

После двух матчей в Киеве в четверг «золотая серия» стартует в Южном, где теперь в роли хозяев паркета выступит действующий чемпион «Химик». Южненской команде удалось совершить ключевой поворот в этой дуэли еще в первом киевском матче. Команда из Одесской области смогла полностью нивелировать преимущество домашнего паркета столичных баскетболистов. Да и второй поединок между этими командами, в котором «Будивельник» одержал победу, не получился легким для лидера «регулярки».

Первые два матча смогли продемонстрировать «Будивельнику» главную ошибку. В проигранном матче команда делала ставку на индивидуальные действия своих легионеров и не смогла добиться успеха, когда же удалось сместить акцент во втором поединке больше на командные действия в атаке, встреча закончилась победой. «Химик», похоже, чувствовал себя вполне комфортно, играя в свой баскетбол. Стоит отметить мощную игру в трехсекундной зоне южненской команды, где отчаянно сражался Петров. Серия уже получается очень интересной и сложнопрогнозируемой, так что велика вероятность, что мы с вами станем сведетелями максимального количества матчей серии. Начало поединка в 18:00.

Источник — Sport.ua

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