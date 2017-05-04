НБА. Плей-офф. Кливленд добыл вторую победу над Торонто

Второй раунд. Серии до 4 побед. Матчи №2
«Кливленд» – «Торонто» – 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30)
«Кливленд»: Л. Джеймс (39 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата + 2 блок-шота), Ирвинг (22 + 11 передач), Фрай (18 + 5 подборов), Шамперт (14 + 6 подборов), Т. Томпсон (9 + 9 подборов)
«Торонто»: Валанчюнас (23 + 5 подборов), К. Джозеф (22 + 6 подборов), Лоури (20 + 5 передач), Ибака (16 + 5 подборов), Н. Пауэлл (8 + 5 подборов)
Счет в серии: 2-0
«Сан-Антонио» – «Хьюстон» – 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (34 + 7 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Т. Паркер (18 + 4 передачи), Олдридж (15 + 8 подборов + 2 блок-шота), Дж. Симмонс (14), Дэнни Грин (12)
«Хьюстон»: Р. Андерсон (18 + 8 подборов), Э. Гордон (15), Капела (14 + 2 блок-шота), Харден (13 + 7 подборов + 10 передач – 4 потери), Беверли (12)
Счет в серии: 1-1
Источник — basket-planet.com
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