Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА по результативности в плей-офф

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набрав 39 очков во втором матче второго раунда с «Торонто», довел их общее количество в плей-офф за карьеру до 5 777 (28.1 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Карима Абдул-Джаббара и вышел на второе место в истории НБА по результативности в плей-офф.

Теперь впереди Джеймса остался только Майкл Джордан с 5 987 очками.