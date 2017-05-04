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Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА по результативности в плей-офф

Рекорд принадлежит легендарному Майклу Джордану

  • 04.05.2017 15:04
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youtube.com. Леброн Джеймс
© youtube.com. Леброн Джеймс

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набрав 39 очков во втором матче второго раунда с «Торонто», довел их общее количество в плей-офф за карьеру до 5 777 (28.1 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Карима Абдул-Джаббара и вышел на второе место в истории НБА по результативности в плей-офф.

Теперь впереди Джеймса остался только Майкл Джордан с 5 987 очками.

Источник — basket-planet.com

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