Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА по результативности в плей-офф

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набрав 39 очков во втором матче второго раунда с «Торонто», довел их общее количество в плей-офф за карьеру до 5 777 (28.1 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Карима Абдул-Джаббара и вышел на второе место в истории НБА по результативности в плей-офф.
Теперь впереди Джеймса остался только Майкл Джордан с 5 987 очками.
Источник — basket-planet.com
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