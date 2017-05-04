ФИБА разрешила баскетболисткам играть в хиджабе

Международная федерация баскетбола (ФИБА) разрешила баскетболисткам принимать участие в соревнованиях в хиджабах. Об этом сообщает BBC Sport.
«Было принято решение изменить регламент, так как традиционный дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, но это не соответствовало прежним правилам», — отмечается в заявлении организации.
Новые правила официально вступят в силу 1 октября этого года. Ранее хиджабы были запрещены из соображений безопасности игроков.
В марте 2014-го разрешение на выступление в покрывающем волосы платке дала Международная федерация футбола (ФИФА). В сентябре того же года женская сборная Катара по баскетболу отказалась участвовать в Азиатских играх из-за запрета на ношение хиджабов на площадке.
Источник — Basket.com.ua
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