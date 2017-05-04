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Українка Римаренко виграла чемпіонський титул в Польщі

Форвард збірної України зіграла в 36 поєдинках чемпіонату

  • 04.05.2017 19:05
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fbu.ua
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Форвард збірної України Катерина Римаренко завоювала титул чемпіона Польщі в складі команди «Шлєза» з Вроцлава. У фінальній серії плей-оф її команда перемогла краківську «Віслу» – 3:2.

Найрезультативнішим для українки став перший матч фінальної серії (71:65): за 22 хвилини вона набрала 13 очок, 7 підбирань, 2 передачі.

У середньому за матч останнього сезону Римаренко набирала 7,7 очка, 3,4 підбирання, 0,4 передачі. Зіграла в 36 поєдинках.

Напередодні головний тренер збірної України Володимир Холопов включив Римаренко в розширений список гравців, які починають підготовку до чемпіонату Європи.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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