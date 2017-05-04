НБА. Тони Паркер выбыл до конца плей-офф из-за травмы

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Тони Паркер из-за травмы левой ноги был вынужден покинуть площадку в четвертой четверти второго матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстоном».



Сообщается, что француз получил разрыв сухожилия четырехглавой мышцы левого бедра и выбыл до конца плей-офф.



В текущем плей-офф защитник набирает по 15.6 очка и отдает по 3.0 передачи за 26 минут в среднем за игру.