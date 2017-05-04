Суперлига. Будивельник выходит вперед в серии с Химиком

«Химик» – «Будивельник» – 67:74 (15:26, 23:23, 21:9, 8:16)
«Химик»: Сидоров, Джейми Смит (26 + 5 подборов – 8 потерь), Конев (13 + 6 подборов), Павлов (5 подборов), Петров (5 + 11 подборов) – старт; Дж. Лав (9), Беликов (2), Антипов (4), Рябчук (8)
«Будивельник»: Дугат (9 + 3 перехвата), Отверченко (8), Крутоус, Стефенс (25 + 6 подборов), М. Анисимов (11 + 3 перехвата) – старт; Горбенко, Завадский (5 + 5 подборов), Филдс (13), Дроздов (3)
Счет в серии: 1-2
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.