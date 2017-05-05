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Химик — Будивельник — 67:74. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор третьего матча финала Суперлиги «Химик» — «Будивельник»

  • 05.05.2017 10:37
  • 66 просмотров
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Метки
ФБУ. «Химик» — «Будивельник»
© ФБУ. «Химик» — «Будивельник»

В третьем финала Суперлиги «Химик» — «Будивельник» одержали гости и повели в серии (1:2):

Источник — Sport.ua

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