В третьем финала Суперлиги «Химик» — «Будивельник» одержали гости и повели в серии (1:2):
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В третьем финала Суперлиги «Химик» — «Будивельник» одержали гости и повели в серии (1:2):
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.