Черкаські Мавпи - Дніпро. Анонс 4-го матчу

Бронзова серія. Четвертий матч

«Черкаські Мавпи» - «Дніпро»

Рахунок у серії - 2:1

Черкаси, ПС Будівельник. Початок матчу - 18:30

Сьогодні, 5 травня, в Черкасах пройде четвертий матч бронзової серії Суперліги, в якому місцеві «Мавпи» зіграють проти «Дніпра». Незважаючи на те, що ця серія носить статус «малого фіналу», боротьби, емоцій і напруження тут в достатку. Обидві команди вже давно дали зрозуміти про те, що вони максимально націлені на бронзовий комплект нагород.

Обмінявшись перемогами в Дніпрі, суперники вже провели захоплюючу гру в Черкасах, в якій господарі вирвали перемогу завдяки точному кидку Чумакова на останній секунді гри. Підопічні Максима Міхельсона вдруге за серію вийшли вперед, довівши що статус андердога в цьому протистоянні більшість уболівальників і фахівців надавали цій команді марно.

Напередодні четвертого матчу серії за «бронзу» можна сміливо говорити прот те, що найбільшим головним болем для команди Дениса Журавльова став лідер «Мавп» Олександр Кольченко, який набрав за останні два матчі 57 очок - 28 в Дніпрі і 29 в Черкасах.

У складі «Дніпра» до традиційно корисного і результативного Тимофeєнка нарешті додався Мішула, який, схоже, знайшов свій кидок в цій серії. Однак активних лідерів «Дніпру» поки недостатньо - команда, яка перед серією вважалася фаворитом, поки поступається суперникові в бажанні і настрої.

Чи зуміє Денис Журавльов досягти того, щоб його підопічні зіграли на межі своїх можливостей усі 40 хвилин, а не відрізками четвертого матчу, - ми побачимо вже сьогодні. Сумніватися в тому, що «Мавпи» зроблять все можливе, щоб закрити серію вдома і завоювати перші в історії команди бронзові медалі Суперліги не доводиться. На нас чекає захоплююче протистояння, яке пропускати просто не можна, тому умикайте телеканал XSPORT о 18:30!