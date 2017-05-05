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НБА. Карри догнал Чонси Биллапса по количеству трехочковых в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт» уже в топ-8 по этому показателю в истории лиги

  • 05.05.2017 19:48
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nba.com. Стефен Карри
© nba.com. Стефен Карри

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, реализовав 5 трехочковых во втором матче серии второго раунда с «Юта Джаз», довел их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 267 (4.2 в среднем за игру). Таким образом, он догнал Чонси Биллапса на восьмом месте по этому показателю в истории лиги.

Теперь ближайшим к 29-летнему Карри в списке является Пол Пирс с 276 дальними попаданиями в плей-офф, а из действующих баскетболистов его опережают только ЛеБрон Джеймс (302) и Ману Джинобили (312).

 

Источник — Планета Баскетбол

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