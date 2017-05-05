Суперлига. Днепр и Мавпы разыграют бронзу в пятом матче

«Черкасские Мавпы» - «Днепр» 69:83 (20:25, 18:16, 11:19, 20:23)
«Черкасские Мавпы»: Бояркин (5 + 5 передач), Кольченко (19 + 5 передач + 3 перехвата), Кальниченко (2), Чумаков (10 + 5 подборов), Скапинцев (2) - старт; Дэвис (13 + 10 подборов), Кобец (12), Ившин (4), Сизов (2 + 5 подборов), Тихонов, Ткаченко, Руслов.
«Днепр»: Мишула (21 + 6 передач + 4 потери), Закурдаев (0), Глебов (8), Тимофеенко (17 + 7 подборов), Загреба (19 + 9 подборов + 2 блок-шота) - старт; Ревзин (11), Шундель (3), Дзюба (2), Шевченко (2), Вильховецкий.
Источник — Sport.ua
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