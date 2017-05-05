Суперлига. Днепр и Мавпы разыграют бронзу в пятом матче

Заплатил штраф 10тыс (КАЖДОМУ) и послал всех нах....

Раньше оно говорило, как легко побьет Белью.

Пирса опередит уже в этом плове

Юрич!Я против Реала, но реально он был "защитник прямо перед ним (!!!) отбивает", на мя...

Гол был правильный!Для тех, кто не понимает древне........ язык

Дмитрий Шашлов, 05.05.2017 22:31 0Комментарий был про стадион и, в основе своей, он по делу! ----...

А разве можно зашагивать и бить со спины

Полностью согласен, о чем и писал ранее. Там акулы сидят на банке такие, что сожрут его не замети...

Я от сюда вообще узнала:http://football.headway.news/spain/mbappe-perexodit-v-real/Жесть, ему же ...