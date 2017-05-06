Суперлига. Химик - Будивельник: вторая встреча в Южном

Два дня назад в первом матче в Южном столичный «Будивельник» смог нанести поражение «Химику» и вырваться вперед в финальной серии. Сама встреча получилась довольно напряженной и неоднозначной. Удаление Степановского, серия неспортивных фолов для хозяев паркета, последовавший протест от команды из Южного - все это оставляет некий осадок от победы киевской команды. Однако, такой сценарий больше на руку любителям баскетбола, которые жаждут драмы в решающей серии всего сезона. «Химик» большую часть игрового времени выглядел лучше и склонить чашу весов в свою сторону «гладиаторы» смогли лишь во второй части матча. Разумеется, «Будивельник», в случае победы, может оформить чемпионство уже в субботнем матче, однако велика вероятность того, что судьба золота будет решена в столице.
Эдаким тревожным сигналом для киевских болельщиков стала травма лидера команды Дугата. Ходили слухи, что американский легионер может пропустить оставшиеся матчи серии, но насколько все же серьезным оказалось повреждение точно не известно. Главной задачей для «Химика» остается сдерживание лидеров соперника в лице все того же Дугата (если американец все же получит игровое время), а также Стефенса. Первый поединок серии показал, насколько эффективно можно влиять на итоговый результат при нейтрализации вышеупомянутых игроков. Традиционно ожидаем от команд драмы и безкомпромисной борьбы. Начало встречи в 14:00.
Источник — Sport.ua
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