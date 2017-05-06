НБА. Кливленд в третий раз одолел Торонто, Хьюстон уступил Сан-Антонио

Второй раунд. Серии до 4 побед. Матчи №3
«Торонто» – «Кливленд» – 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)
«Торонто»: ДеРозан (37 + 3 перехвата), Валанчюнас (19 + 8 подборов), Н. Пауэлл (13), Ибака (12 + 2 блок-шота), П. Такер (5 + 5 подборов)
«Кливленд»: Л. Джеймс (35 + 8 подборов + 7 передач – 5 потерь), К. Лав (16 + 13 подборов – 4 потери), Ирвинг (16 + 5 подборов + 4 передачи), Корвер (14 + 2 блок-шота), Т. Томпсон (9 + 12 подборов)
Счет в серии: 0-3
«Хьюстон» – «Сан-Антонио» – 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)
«Хьюстон»: Харден (43 + 5 передач + 3 перехвата – 5 потерь), Ариза (17 + 5 подборов + 5 передач), Капела (12 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Э. Гордон (9), Беверли (8 + 7 подборов + 4 перехвата)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (26 + 10 подборов + 7 передач), Олдридж (26 + 7 подборов + 4 блок-шота), Миллс (15 + 5 подборов), Газоль (12 + 9 подборов + 4 передачи – 4 потери), Дэнни Грин (11 + 2 блок-шота)
Счет в серии: 1-2
Источник — Sport.ua
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