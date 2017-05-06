Суперлига. Будивельник - чемпион Украины

Киевский «Будивельник» в четвертом матче финальной серии обыграл южненський «Химик» и завоевал золотые награды текущего сезона.
Суперлигк. Финал, четвертый матч
Суперлигк. Финал, четвертый матч
Химик - Будивельник 81:89 (9:17, 18:26, 21:27, 33:19)
Химик: Смит 23 + 6 передач + 4 подборов, Антипов 11, Конев 10, Беликов 9, Петров 8
Будивельник: Стефенс 21 + 5 подборов, Дугат 19 + 6 подборов, Отверченко 12, Филдс 12 + 7 передач, Дроздов 9
Счет в серии – 1:3
Источник — Sport.ua
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