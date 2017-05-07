НБА. Голден Стэйт в третий раз переиграл Юту

Запад, второй раунд, матч №3
«Юта» – «Голден Стэйт» 91:102 (17:27, 33:22, 20:23, 21:30)
Ю: Хэйворд (29 + 6 передач), Гобер (21 + 15 подборов), Мак (11), Инглс (10), Диао (10)
ГС: Дюрант (38 + 13 подборов), Карри (23), Грин (9 + 10 подборов), Игудала (11).
Счет в серии – 0:3.
Источник — Sport.ua
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