Жіноча збірна України розпочала підготовку до Євробаскету

Якщо не враховувати день приїзду 7 травня, то реальну підготовку до чемпіонату Європи жіноча збірна України розпочала ранковим тренуванням 8 травня. Рівно о 10:00 свисток головного тренера збірної Володимира Холопова сповістив про старт першого заняття.

У тренуванні взяли участь 9 гравців – Кристина Карп, Вікторія Кондусь, Ольга Яцковець, Тетяна Юркевічус, Катерина Дорогобузова, Віта Горобець, Ольга Краєвська, Ганна Ольховик, Євгенія Спітковська. За виключенням Дорогобузової усі гравці представляють вітчизняний чемпіонат. З кожним днем дівчат у таборі збірної більшатиме (адже у розширеному списку збірної - 25 гравців).

Володимир Холопов звернувся до команди зі вступним словом, момент дійсно особливий - початок зборів до Євробаскету, на якому від українок очікують успішного виступу. Щодня команда працюватиме у режимі дворазових тренувань. Ранкові заняття присвячуватимуться індивідуальній роботі, ввечері матеріал закріплюватимуть в ігрових відрізках. Повний вихідний неділя. На першому занятті Холопов розділив команду на дві групи - з маленькими працювала його асистент Інна Кочубей, з великими (Карп, Яцковець, Ольховик) – інший помічник головного Сергій Вознюк.

Роботу розпочато. Перший етап зборів триватиме до 17 травня. На 18 і 19 травня заплановані два виїзних спаринга зі збірною Латвії.