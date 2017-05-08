Так уж сложилось, что завершающим матчем текущего сезона украинской баскетбольной Суперлиги будет не матч за золото (поскольку «Химик» и «Будивельник» смогли раньше выявить победителя), а матч за бронзу, в котором сойдутся «Днепр» и «Черкасские Мавпы». Команды подарлили болельщикам настоящую драму с максимальным количеством матчей в серии, так что хочется надеяться, что сегодняшняя развязка станет настоящим украшением не только серии, но и всего сезона в лиге.



Перед началом серии мало кто давал шансы на равный бой для черкащан, но «Мавпы» смогли не только одержать ожидаемую победу дома, так еще и зацепиться за успех на выезде. Так что «Днепр» в этой паре уже не выглядит таким уж явным фаворитом. Команда Журавлева четвертый матч провела очень уверенно. Днепряне просто смели соперника и главное, для поклонников этой команды, чтобы этот запас «сине-голубые» сохранили до решающего противостояния. Небольшой перевес все же на стороне хозяев паркета присутствует. Это и психологический подъем и родная площадка, но каким будет результат покажет лишь матч. Начало в 19:00