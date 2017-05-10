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НБА. Сан-Антонио обыграл Хьюстон в овертайме

«Шпоры» повели в серии со счетом 3:2

  • 10.05.2017 10:14
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Второй раунд. Серии до 4 побед. Матч №5

«Сан-Антонио» – «Хьюстон» – 110:107 ОТ (32:29, 26:31, 28:25, 15:16, 9:6)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (22 + 15 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Миллс (20 + 4 передачи), Олдридж (18 + 14 подборов), Дэнни Грин (16 + 5 подборов), Джинобили (12 + 7 подборов + 5 передач)
«Хьюстон»: Харден (33 + 10 подборов + 10 передач – 9 потерь), Беверли (20), Р. Андерсон (19 + 7 подборов), Э. Гордон (11 + 6 подборов), Капела (9 + 11 подборов + 3 блок-шота)

Счет в серии: 3-2

Источник — Sport.ua

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