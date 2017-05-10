НБА. Сан-Антонио обыграл Хьюстон в овертайме

Второй раунд. Серии до 4 побед. Матч №5
«Сан-Антонио» – «Хьюстон» – 110:107 ОТ (32:29, 26:31, 28:25, 15:16, 9:6)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (22 + 15 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Миллс (20 + 4 передачи), Олдридж (18 + 14 подборов), Дэнни Грин (16 + 5 подборов), Джинобили (12 + 7 подборов + 5 передач)
«Хьюстон»: Харден (33 + 10 подборов + 10 передач – 9 потерь), Беверли (20), Р. Андерсон (19 + 7 подборов), Э. Гордон (11 + 6 подборов), Капела (9 + 11 подборов + 3 блок-шота)
Счет в серии: 3-2
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.