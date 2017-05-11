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НБА. Плей-офф. Бостон вышел вперед в серии с Вашингтоном

Эйвери Брэдли набрал 29 очков за матч

  • 11.05.2017 09:46
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twitter.com/nba
© twitter.com/nba

Блестящий матч в исполнении Эйвери Брэдли и Эла Хорфорда приводит «кельтов» к третьей победе в серии с «Вашингтоном».

Полуфинал Восточной конференции, матч №5

«Бостон» — «Вашингтон» — 123:101 (33:21, 34:30, 26:25, 30:25)

«Бостон»: Брэдли (29 + 6 подборов), Хорфорд (19 + 6 подборов + 7 передач + 3 блок-шота), Томас (18 + 9 передач), Краудер (18 + 8 подборов), Смарт (9 + 11 подборов + 6 передач).
«Вашингтон»: Уолл (21), Бил (16), Убре (13), Портер (13), Моррис (9 + 5 подборов), Гортат (7 + 11 подборов).

Счет в серии — 3:2

Источник — basket-planet.com

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